7 مدن الأكثر دفئا اليوم.. بينها أسوان ومرسى علم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه هناك 7 مدن مصرية هي الأكثر دفئًا في طقس اليوم الأربعاء، وتسجل جميعها 23 درجة مئوية للعظمى، وتسطع شمسها معظم النهار رغم انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا منذ بداية فصل الشتاء، بينما تظل درجات الحرارة مائلة للبرودة ليلًا على كافة أنحاء البلاد.

7 مدن مصرية الأكثر دفئا

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن المدن الأكثر دفئًا اليوم، هي:

- شرم الشيخ: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية .

- أسوان: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

- الأقصر: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

- أبو رماد: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

- مرسى علم: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

- الطور: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

- شلاتين: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.