طقس السويس اليوم.. غيوم جزئية وبرودة في الصباح وتوقعات بسقوط أمطار

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السويس تشهد اليوم الثلاثاء غيوما جزئية، وانخفاضا في درجة الحرارة صباحا، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة.

قراءات الطقس في السويس اليوم الثلاثاء

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قراءات طقس السويس اليوم الثلاثاء، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 20 مئوية والصغرى 14، ونسبة الرطوبة 53%، وسرعة الرياح 23كم/الساعة، ونسبة سقوط الأمطار الخفيفة 30%.

ويشهد طقس اليوم انتشار الغيوم بشكل جزئي، وسيكون لطيفا نهارا، مائلا للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، بارد في آخره.

أما حالة البحر الأحمر اليوم فهي معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، من خلال تطهير بالوعات تصريف الأمطار ومواصلة الحملات لصيانة الكهرباء في الأحياء والتأكد من جهازية مختلف الأجهزة المعنية للتدخل الفوري في أي لحظة، في الوقت الذي شهدت فيه المحافظة سيولة مرورية على الطرق التي تربط بين أحياء المحافظة الخمسة.