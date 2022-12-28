«البترول»: مد شبكات الغاز لمنازل وقرى «حياة كريمة» بطول 16 ألف كيلومتر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان حصاد أعمال الوزارة خلال 2022، إن الوزارة أنشأت العديد من مشروعات البنية الأساسية، ومنها مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.

تنفيذ وتشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام

وأضاف «الملا» أنه تم خلال عام 2022 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام، بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول، وقد بلغ إجمالي أطوال الخطوط حوالي 50 كم، بإجمالي تكلفة حوالي 793 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت مشروعات خطوط الغاز الطبيعي؛ إذ جرى تنفيذ خطوط وشبكات الغاز للمنازل وقرى حياة كريمة، بطول 16 ألف كم.

وجرى الانتهاء خلال العام الجاري، من تنفيذ مشروعات دعم وتوسعة الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي، والتي شملت 9 مشروعات لخطوط نقل الغاز في عدد من مناطق الجمهورية، علاوة على مد شبكات توصيل الغاز للمنازل وقرى حياة كريمة، بإجمالي أطوال للخطوط والشبكات يناهز 16 ألف كم.

مشروع خط العامرية/ العلمين/ برج العرب

ومن أهم مشروعات خطوط الغاز التي جرى إنجازها مشروع خط العامرية/ العلمين؟برج العرب، بطول 130 كم، ومشروع خط التينة غرب/ ميت نما/ الشرقاوية بطول 168 كم، كما جرى الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع خط غاز لربط حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية، والذي أعطى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إشارة تشغيله في سبتمبر الماضي.

ويهدف ذلك إلى نقل الغازات المنتجة من حقل ريفين بمنطقة رشيد، بكميات تصل إلى 100 مليون قدم3 غاز يوميا، إلى مصنع بوتاجاز العامرية، لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي، وذلك عن طريق إنشاء خط بقطر 18 بوصة وطول 5 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال والتشغيل في سبتمبر2022، كما جرى الانتهاء من المرحـلة الأولى للمشروع، التي تهدف لربط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية بكميات تصل إلى 350 مليون قدم3 غاز يوميا، عن طريق إنشاء خط بقطر بطول 70 كم عام 2021، وجارٍ الانتهاء من المرحلة الثالثة التي يجرى فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية خلال الربع الثالث من عام 2023، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 1.6 مليار جنيه.

وكذلك مشروعات التخزين والتداول، ومنها الانتهاء من تطوير مستودع مسطرد، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السعات التخزينية الحالية، ضمانا لسد احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وذلك بتطوير مستودع شركة التعاون للبترول بالكامل، بتكلفة حوالي 345 مليون جنيه، وجرى الانتهاء منه في أغسطس 2022.

وافتتح وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد، في سبتمبر عام 2022.