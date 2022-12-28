توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بارد ليلا على كل الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الخميس حتى السبت المقبل.

توقعات طقس الـ72 ساعة

أكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة مع بداية ساعات المساء، وبارد خلال فترات الليل المتأخرة وحتى ساعات الصباح الباكر، مع استمرار ظهور الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر، خاصة الطرق المفتوحة والزراعية والصحراوية والمؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي، بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة:

درجات الحرارة الخميس 29-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 30-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة السبت 31-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.