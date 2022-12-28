«الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس ودرجات الحرارة ليلة الكريسماس 2023

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ليلة الكريسماس، والتي ستحل مساء السبت المقبل الموافق 31-12-2022 .

طقس ليلة الكريسماس

وأكدت الارصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن ليلة الكريسماس ستكون صافية ودون أي ظواهر جوية تؤثر على احتفالات المواطنين؛ إذ يوجد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، ولا توجد أي فرص لسقوط الأمطار على أي مدينة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف البيان، أنه تظل الظاهرة الجوية الوحيدة هي تكون الشبورة الكثيفة على الطرق في ساعات الليل المتأخر وحتى ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق المفتوحة والقريبة من المسطحات المائية والصحراوية والزراعية، ووسط سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال ساعات المساء والليل المتاخرة ليلة الكريسماس تتراوح بين 9-13 درجة مئوية، في حين أن درجات الحرارة العظمي تتراوح بين 20-24، بدءا من شمال البلاد، وصولا إلى جنوب البلاد وجنوب سيناء.

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وأشارت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن طقس أول أيام العام الجديد، الموافق الأحد المقبل، يسود فيه نشاطا للرياح على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع ظهور الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وتسجل درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة ليلة الكريسماس السبت 31-21-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.