«نوافذ ثقافية» تناقش «بوينج سي 17 ليست شجرة» في السويس

تعقد مؤسسة «نوافذ ثقافية» بالسويس ندوة لمناقشة ديوان «بيونج سي 17 ليست شجرة» للشاعر عبد الرحمن مقلد، وذلك يوم الجمعة 30 ديسمبر، بمقرها نادي منتخب السويس بالملاحة.

يناقش الديوان، كل من الشاعر والناقد د. أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والناقد والروائي د. أحمد إبراهيم الشريف، والناقد مدحت صفوت محفوظ، والناقد إبراهيم عاطف، ويقدم الندوة الشاعر أحمد عايد.

ديوان «بيونج سي 17 ليست شجرة»

ديوان «بيونج سي 17 ليست شجرة»، الصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع، هو الديوان الرابع للشاعر عبد الرحمن مقلد، ويتضمن 19 قصيدة، بينها القصيدة التي تحمل عنوان الديوان.

ويشير الشاعر إلى أن «أغلب نصوص الديوان تعبر بشكل أو بالآخر عن هذه الانحياز، مثلا إحدى القصائد تنحاز لبائع الصحف المسكين في ميدان الإسعاف، الذي اكتظ بباعة الملابس المستخدمة البالة، قمامة العالم المتقدم، حتى حاصروا الصحف والكتب، وسرقوا أرضية متعهد توزيع المجلات والجرائد، حتى اضطر في النهاية للاستسلام وللرحيل أمام هذا الغزو الهائل للفوضى ولإفراز العولمة وفضلاتها التي تخرجها لدول العالم الثالث.

ثلاثة دواوين

في القصيدة لا بد أن ينتصر بائع الصحف المسكين وتنتصر الشجرة، وينتصر الحب والجمال، وينهزم القبح والحرب تنهزم الطائرة ولو على سبيل الإدانة».

وسبق وصدر للشاعر عبد الرحمن مقلد ثلاثة دواوين هي: «مساكين يعملون في البحر» و«نشيد للحفاظ على البطء» و«عواء مصحح اللغة»، وفاز مقلد بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة قصور الثقافة لأفضل ديوان وجائزة المجلس الأعلى للثقافة وجائزة المكتب الثقافي المصري في باريس لأفضل قصيدة عربية..