حالة الطقس غدا.. أمطار بالسواحل الغربية وشبورة كثيفة صباحا

أكدت الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المتوسطة على السواحل الغربية للبلاد غدا، مصحوبة بسقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الغربية للبلاد وتمتد مع تقدم ساعات النهار لتصل إلى شمال الوجه البحري، دون أن تؤثر على سير الحياة اليومية.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة، غدا، بداية من ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية، ووسط وشمال سيناء ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وأوضحت أن الطقس مائل للبرودة مع بداية ساعات الصباح الأولي، ولطيف نهارا على محافظة القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية، وصولا لشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17