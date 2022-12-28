درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية.. برودة بلا أمطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود استقرار نسبي في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وتظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم سيكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، ولطيفا نهارا على محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وصولا لشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، وطقس بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

كما تشهد الأحوال الجوية انتهاء كل فرص لسقوط الأمطار اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس صافي على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17