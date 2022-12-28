إجراءات الجامعات لدعم الطلاب ذوي الهمم.. بينها الإعفاء من المصروفات

دعم كبير قدمته الجامعات الحكومية والخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب ذوي الهمم بمختلف الأعمار في جميع المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات واستراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أولت الوزارة والجامعات اِهتمامًا كبيرًا لدعم لذوي الهمم.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز النقاط التي نفذتها الوزارة والجامعات لدعم ذوي الهمم خلال عام 2022:

- الإعفاء الشامل من مصروفات الكتب الدراسة والمصروفات الدراسية.

- الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية.

- توفير مطابع لطباعة كتب «برايل» لذوي الإعاقة البصرية.

- توفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي.

- توفير أماكن تحركات وتنقلات لذوي الهمم.

- العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا.

- إقامة مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

- توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية ومحلية وتوفير الخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية والاجتماعية المُقدمة لذوي الهمم.

- الوزارة تقدم تسهيلات مادية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاص

- تدشين مكتب تنسيق للطلاب ذوي الهمم بالمجلس الأعلى للجامعات

- الاهتمام بإتاحة الكتب بطريقة مُناسبة للطلاب ذوي الهمم

- إتاحة المرافقين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

- قبول 5 % من إجمالي المقبولين من طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد، من الطلاب الذين يعانون من «الإعاقة السمعية»، بكليات التربية النوعية، وذلك في 8 جامعات حكومية، بعدما كان لا يجوز لهم ذلك بسبب ضعف الإمكانات والموارد.

- توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الهمم للدراسة بالجامعات الخاصة

- دعم برامج ذوي الهمم الخاصة رِيَاضيًا وأكاديميًا وثقافيًا، وإتاحة فرص تعليم ملائمة لهم.

- الحرص على دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي.