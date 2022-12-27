حصاد 2022 بالأقصر.. مشروعات تنموية وخدمية بينها «شارع مصر» و«جامعة طيبة»

شهدت محافظة الأقصر مشروعات تنموية متعددة خلال عام 2022، تنوعت بين خدمية وصناعية وتجارية، ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مشروع شارع مصر

شهدت مدينة الأقصر، بدء تشغيل مشروع شارع مصر لعربات الأطعمة والمشروبات بمنطقة العوامية جنوب المدينة، حيث بدأ المشروع في أكتوبر الماضي، بعربة لتقديم الأكل المكسيكي، تبعها عربة للمشروبات الساخنة، ثم توالت العربات، حتى وصلت لأكثر من 10.

وساهم مشروع شارع مصر الواقع على طريق شارع الجولي فيل السياحي، في توفير العديد من فرص العمل للشباب بتسهيلات وتخفيضات ورسوم إيجارية بسيطة، ومنذ بدأ المشروع توافد الكثير من المواطنين على الشارع لتجربة تناول الطعام من العربات وكذا السائحين المارين.

مجمع صناعات البغدادي

في عام 2021 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع صناعات البغدادي بمحافظة الأقصر، لكن المشروعات بدأت في العمل هذا العام، حيث شهد المجمع تشغيل أكثر من 12 مشروعا بالفعل، وتم تخصيص معظم الوحدات الصناعية للشباب المستثمرين.

المصانع تنوعت بين مصانع تنتج «سناكس»، وتعبئة زيوت وأحذية وأغطية غرف تفتيش صرف صحي ومكرونة وحقائب السفر وملابس ومفروشات ومصنعات دواجن ولحوم وصناعات خشبية، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 60 وحدة.

كما وفر المجمع حتى الآن أكثر من 500 فرصة عمل ما بين عمالة في المصانع وخدمات وصنايعية وأفراد أمن ومهندسين صيانة وغيرهم، والعدد يزداد يوميا مع تشغيل وحدات صناعية جديدة، ما يجد إقبالا كبيرا على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وإنترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي.

مشروع محور شمال الأقصر

يسابق العاملون في مشروع إنشاء أكبر محور مروري بمحافظة الأقصر، محور شمال الأقصر، الزمن للانتهاء منه، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والنقل.

ويعد المحور نقلة في مجال الطرق والنقل والحركة المرورية وشريان جديد للتنمية، حيث سيعمل على ربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، والطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي.

ويعد المحور أحد عناصر المشروع القومي لمحاور النيل التي تهدف إلى إنشاء محور يربط بين الشرق والغرب كل 35 كيلومترا.

المحور يشمل تنفيذ أكثر من 17 منشأة صناعية تضم طرق وكباري، منها 10 كباري علوية، بالإضافة إلى 4 كباري سطحية في منطقة تقاطع المحور مع ترعة أصفون.

وتم الانتهاء من عدد 7 كباري منها، ويجري العمل حاليا في الكوبري العلوي الذي يمر فوق نهر النيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق في منطقة شمال الأقصر بعرض 60 مترًا، ليربط بين الطريق الصحراوي الشرقي حتى كوبري النيل من الناحية الشرقية.

ويتضمن المحور 10 كباري علوية و4 سطحية، و«العلوية» هي (كوبري تقاطع قنا - القصير، وكوبري البني، وكوبري يسى، وكوبري الكرنك، وكوبري نجع الـ600 وكوبري السكة الحديد، وكوبري العوايدة، وكوبري وكوبري نجع الحمادين، وكوبري الزينية شرق النيل وكوبري النيل، ومقسم 3 قطاعات شرقي وغربي وكوبري المجري المائي).

جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

كما شهدت الأقصر عام 2022 افتتاح جامعة طيبة التكنولوجية، وهي إحدى المشروعات القومية الكبرى في الأقصر، كما أنها أكبر جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، لخدمة العملية التعليمية التكنولوجية والتعليم الفني بمحافظات جنوب الصعيد.

واستقبلت الجامعة هذا العام أكثر من 500 طالب بكليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية وتكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وتقدم 4 برامج دراسية هي (برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، وبرنامج الخدمات الفندقية، وبرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وبرنامج تكنولوجيا خدمات التصنيع الغذائي).

وأقيمت الجامعة على مساحة 130 ألف متر، بتكلفة تخطت الـ 700 مليون جنيه، وتضم 8 مبان رئيسية، هي المبنى التعليمي والإدارة المركزية، والمسرح والمسجد، والورش التعليمية والمطبخ التعليمي وورش النجارة والمعامل والمكاتب السياحية التعليمية، سكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والمطعم والكافيتريا، و5 ملاعب خماسية ومتعددة.

كورنيش النيل بالبر الغربي

بدأت محافظة الأقصر، تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، ليتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، إذ سيتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشى ومزارا سياحيا عالميا يخدم المواطنين وحركة السياحة، ويعد متنفسًا لأهالي الأقصر.

ويشمل مشروع الكورنيش الجديد، تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيكون على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.