مصرع طفل أثناء زفة عروسين في أسوان.. «الفرح تحول لجنازة»

شهدت دائرة مركز إدفو شمال أسوان، انقلاب سيارة في أثناء زفة عروسين، ما أسفر عن وفاة طفل، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة أسوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث انقلاب سيارة أثناء حفل زفاف عروسين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة في أثناء حفل زفاف عروسين، أسفر عن وفاة طفل، وتحول الفرح إلى حالة من الحزن، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، لعمل التحريات الأولية، وتبين أن الحادث وقع في أثناء زفة عروسين، وأسفر عن مصرع طفل يدعى يوسف عمر أحمد، 5 أعوام من الجبل الوسطاني يقيم بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتبين أنه أحد أقارب العروسين.

إخطار جهات المختصة لمباشرة التحقيق

وتحرر المحضر بالواقعة، وتم إخطار جهات المختصة لمباشرة التحقيق حيال الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.