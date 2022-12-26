«الأمم المتحدة» تعلن عن إرسال سفينة مساعدات غذائية لمليون شخص بالسودان

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قرب وصول سفينة مساعدات غذائية إلى السودان، بهدف مساعدة مليون شخص متأثر بـ«النقص الخطير» في الغذاء بالبلاد، مشيرا إلى أنها ستصل في يناير المقبل.

مساعدات إنسانية «غير عادية»

وفي تقريره الأسبوعي، قال المكتب الأممي إن سفينة المساعدات الإنسانية، التي وصلت إلى ميناء بورتسودان في نوفمبر الماضي، كانت تحمل 47 ألف طن من الذرة الرفيعة، بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، ومقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق «بيل إيمرسون الإنساني»، وتكفي لمساعدة مليون شخص في السودان، مضيفا أن التوزيع سيكون عبر برنامج الغذاء العالمي، وفق ما ذكره موقع «الترا سودان» الإخباري.

ونقل المكتب الأممي عن برنامج الغذاء العالمي أن «هذه المساعدات غير العادية، التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكي، تعتبر مساهمة عينية عبر الصندوق الإنمائي، وهي الأولى من شحنتين».

شحنة الغذاء الثانية ستسد الفجوة حتى أبريل المقبل

وتوقع المكتب الأممي نقل الشحنة الثانية المحملة بـ3950 طن عدس، و1700 طن زيت خلال يناير المقبل، مشيرا إلى أن الشحنة المقبلة ستكمل سلة الغذاء الشاملة لبرنامج الغذاء العالمي، وتسمح بتجنب انقطاع خطير في إمدادات المساعدات، بسد الفجوة حتى أبريل المقبل.