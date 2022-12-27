«الأمم المتحدة»: مستعدون للتوسط في قضية «قمة السلام» الأوكرانية بشرط

أبدت منظمة «الأمم المتحدة»، استعدادها للتوسط في قضية قمة السلام التي دعت إليها «كييف» فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما فيها «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية ، قالت على لسان وزيرها دميتري كوليبا ،إن «كييف» ترغب في عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير 2023، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع جوتيريش كوسيط محتمل

لافروف: سياسة الغرب الهادفة لـ احتواء «موسكو» خطيرة للغاية

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن سياسة الغرب الهادفة لـ احتواء «موسكو» خطيرة للغاية، مشيرا إلى انطوائها على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية.

وأشار لافروف، إلى أن بلاده كررت مرارا وتكرارا، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن من الأفضل تنفيذ مقترحات نزع السلاح من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا والقضاء على التهديدات الأمنية التي يتعرض لها أمن روسيا

وأضاف المسؤول الروسي، بالنسبة لمدة الصراع، أن الكرة في ملعب «كييف» و«واشنطن» من خلفها، وأشار سيرجي لافروف، إلى أن بلاده لن تتوقف عن تحذير أعدائها في الغرب من خطر تصعيد الأزمة الأوكرانية.

بدورها، منحت «موسكو»، الصلاحيات اللازمة لسفير بلادها لدى ألمانيا، سيرجي نيتشايف، لإعادة حقوق بيع العقارات الروسية بشكل غير قانوني، مشيرة إلى 4 قطع أراضي بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع، والمباني الموجودة عليها في منطقة «ليشتنبرج» الإدارية في العاصمة «برلين».

2023 سيكون عام الانخفاض الكارثي في الخصوبة بأوكرانيا

من جانبه، حذرمعهد «ميخايلو بتوخا» للدراسات السكانية والاجتماعية بأوكرانيا، من أن العام المقبل سيشهد انخفاضا كارثيا بمعدل المواليد، مما سيؤدي في النهاية إلى تراجع عدد السكان بعد سنوات، مشيرا إلى أن 2023 سيكون عام الانخفاض الكارثي في الخصوبة.

وتوقعت مديرة المعهد الأوكراني إيلا ليبانوفا، تراجع عدد السكان إلى 35 مليونا في عام 2030، مرجعة ذلك لعدة أسباب من بينها تقلص أعداد المواليد بدءا من 2023.

مولدوفا: نتابع عن كثب تطورات الأزمة الأوكرانية

وفي مولدوفا، قال رئيس البرلمان، زعيم حزب «العمل والتضامن» الحاكم، إيجور جروسو، إنه لا يوجد تهديد من هجوم محتمل على البلاد من روسيا، مشيرا على قناة «تي في 8»، إلى المتابعة عن كثب لتطورات الأزمة الأوكرانية.

وكان رئيس جهاز المعلومات والأمن في مولدوفا، ألكسندر موستياتا، قال في وقت سابق، إن «موسكو» تخطط لغزو أراضي مولودفا في أوائل 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

اقتصاديا، أشار «بنك روسيا»، إلى أن اقتصاد بلاده سيكون قادرا على العودة إلى مستويات العام الماضي بحلول العام 2025، وقال نائب رئيس البنك أليكسي زابوتكين، إن الاقتصاد سيستقر على مسار جديد للنمو المستدام عام 2024.

من جانبه، أشاد مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتنبؤات نائب رئيس «مجلس الأمن الروسي» دميتري مدفيديف لعام 2023، ووصفها بالملحمية.

3 شركات يابانية تخطط لعقد صفقة لتوريد الغاز المسال من «سلطنة عمان»

وكان المسؤل الروسي، قدم في وقت سابق، توقعات مستقبلية للعام المقبل 2023، من ارتفاع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل، والغاز إلى 5000 دولار لكل ألف متر مكعب، وانهيار «الاتحاد الأوروبي»، وستبدأ حرب أهلية في الولايات المتحدة، وأشار مدفيديف، إلى فوز الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في الانتخابات الأمريكية بعد حدوث حرب أهلية.

بدورها، قالت مصادر، إن 3 شركات يابانية «ميتسوي-إيتوتشو-جيرا» تخطط لعقد صفقة كبيرة لتوريد الغاز المسال من «سلطنة عمان» لمدة 10 سنوات سيتم بموجبه توريد مليوني طن من الغاز المسال سنويا، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.