«حقوق الإنسان» بالنواب تستقبل مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب الثلاثاء المقبل

أكد طارق رضوان رئيس حقوق الانسان، بمجلس النواب أن اللجنة تعقد خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، اجتماعا مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعقد الأسبوع البرلماني المقبل عدد من الاجتماعات، الأول، يوم الإثنين الموافق 2 يناير2023، لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان بدعوة رؤساء جامعات «سوهاج، أسيوط، قنا، وأسوان»، كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء، لبحث الشكاوى الواردة للجنة.