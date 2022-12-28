82 مليون ساعة مشاهدة لفيلم «Glass Onion» خلال 3 أيام

حصل فيلم «Glass Onion: A Knives Out Mystery» على المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة على «نتفليكس»، بعد 3 أيام من عرضه على المنصة الإلكترونية، حيث تمت مشاهدة الفيلم لمدة 82.1 مليون ساعة في نافذة العرض، وبتقسيم ساعات المشاهدة على وقت تشغيل الفيلم البالغ 2.3 ساعة، فإن هذا يعني أن 35 مليون مستخدم شاهدوا الفيلم في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري.

ويعتبر فيلم «Glass Onion» هو الجزء الثاني من فيلم «Knives Out» للمخرج ريان جونسون، إنتاج عام 2019، وعرض الجزء الجديد بشكل محدود بداية من 23 نوفمبر في عدد من السينمات قبل طرحه على «نتفليكس»، وحقق الفيلم في أسبوعه الأول بالسينمات 15 مليون دولار، وحصلت المنصة على حقوق تقديم جزأين متتالين من السلسلة في 2021 بمبلغ 450 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الأفلام الأعلى مشاهدة على «نتفليكس» خلال الأسبوع

وفي المركز الثاني جاء فيلم الوثائقي «The Volcano: Rescue From Whakaari» بـ 25 مليون ساعة مشاهدة، وفي المركز الثالث فيلم «Guillermo del Toro's Pinocchio» محققا 19.6 مليون ساعة مشاهدة، أما الفيلم الكلاسيكي المرتبط بالأعياد «How the Grinch Stole Christmas» إنتاج عام 2000، حقق 12.6 مليون مشاهدة مما يجعله في المركز الرابع، وبينما كان المركز الخامس من نصيب فيلم «A Bad Moms Christmas» إنتاج 2017 بـ 10.8 مليون مشاهدة.

«Glass Onion: A Knives Out Mystery» يحصل على ترشيحين لجوائز جولدن جلوب

«Glass Onion: A Knives Out Mystery» من تأليف وإخراج ريان جونسون، بطولة دانيال كريج، إدوارد نورتون، جانيل موناي، كاثرين هان، ليزلي أودوم جونيور، جيسيكا هينويك، مادلين كلاين، كيت هدسون، وديف باوتيستا، وتدور أحداث الفيلم حول المحقق بينوا بلان الذي يتولى التحقيق في جريمة قتل تقع على جزيرة معزولة يجتمع فيها ملياردير مع أصدقاءه القدامي.

عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، سبتمبر الماضي، وتم اختياره كأحد أفضل عشرة أفلام لعام 2022 من قبل المجلس الوطني للمراجعة، كما حصل على ترشيحين في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 80: أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل في فيلم كوميدي وموسيقي لبطله دانيال كريج.