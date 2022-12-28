قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن حصاد 2022.. أحداث هزت العالم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير بعنوان «حصاد 2022.. حرب وتضخم.. أحداث هزت العالم»، تناول الأحداث الهامة خلال عام 2022، إذ أن العام الحالي شهد الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم وارتفاع الأسعار، والتغيرات المناخية، وانتهاء عهد الملكة إليزابيث الثانية، فالبداية كانت بالعملية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير، والتي ترب عليها ارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة والأغذية، وسط دعم الناتو بقيادة واشنطن لحكومة أوكرانيا.

أزمات سياسية بالعراق ولبنان وتونس

وأضاف التقرير أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي انتهت بسيطرة الحزب الديموقراطي على مجلس النواب، وفي نوفمبر من العام الجاري عقدت القمة العربية بالجزائر تحت شعار لم الشمل والتنسيق المشترك، وبينما استمرت تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، شهد العراق تجاذبات سياسية عطلت تشكيل الحكومة، في حين اُنتخب عبد اللطيف رشيد رئيس للبلاد.

وفاة رئيس دولة الإمارات والملكة اليزابيث الثانية

وأوضح التقرير أن تونس شهدت قرار رئاسي في فبراير يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، فيما قررت وزيرة العدل التونسية فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمد، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، كما شهد العام الحالي وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وفقدت بريطانيا الملكة اليزابيث الثانية، وأصبح تشارلز الملك الجديد.