ضبط طرفي مشاجرة على خلافات مالية في عين شمس بالقاهرة

ألقى رجال الشرطة بالقاهرة، القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات بينهم، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

ورد بلاغ الى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص، عامل خردة بحوزته فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، وشقيقيه، أحدهما مصاب بجروح في الوجه، والأخير مصاب برش خرطوش وجرح قطعي.

والطرف الثاني شخصين بحوزته أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، جميعهم مقيمون دائرة القسم بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة النارية المُضبوطة، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.