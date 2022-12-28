تأجيل محاكمة متهم بقتل سروجي سيارات بالخانكة في القليوبية

نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها اليوم، أولى جلسات محاكمة نجار مسلح في اتهامه بقتل سروجي سيارات ويدعى «محمد لطفي محمد رضوان»، إذ أطلق المتهم، الرصاص على المجني عليه في أثناء تواجده بورشته بمنطقة القلج بالخانكة، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لسب نجله، وأحيل المتهم للنيابة، ونظرت المحكمة أولى الجلسات وقررت التأجيل.

محاكمة قاتل سروجي سيارات بالخانكة

وشهدت جلسة المحاكمة أمام جنايات بنها مفاجأة من العيار الثقيل، إذ قدم محامي المتهم «إبراهيم م ع» 21 سنة، نجار مسلح، شهادة من مستشفى خاص، تفيد أن المتهم يعاني من المرض النفسي، وطلب عرضه على الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية، وهو الأمر الذي رفضه المدعي بالحق المدني عن أسرة الراحل، مشيرًا إلى أن القضية مكتملة الأركان والمتهم أعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة.

أسرة المجني عليه: كان يستعد للحج وعاتب المتهم لسبه نجله

كما شهدت الجلسة تواجد أسرة المجني عليه والدته وأشقائه وأبنائه الـ4، وظهرت عليهم حالة من الانهيار مشيرين إلى أن الراحل كان طيب الخلق، وقبل الحادث كان يستعد للذهاب لأداء فريضة الحج ولكن القدر لم يمهله، وراح ضحية بلطجة المتهم، إذ تشاجر الأخير مع نجل المجني عليه وسبه، وعند معاتبة الضحية له، أطلق عليه الرصاص متعمدًا في ورشته وقتله.

وقالت والدة المجني عليه في تصريحات لـ«الوطن»، إن نجلها ترك 4 أبناء وحُرم من تادية فريضة الحج التي كان يستعد لها، مشيرة إلى أن القصاص العادل وإعدام المتهم سيبرد نارها.

وقال شقيق المجني عليه خلال تواجده لمتابعة جلسة المحاكمة، لـ«الوطن»، إنه في مايو الماضي، في أثناء تواجد المجني عليه في ورشته، تناهى إلى مسامعه نشوب مشاجرة بين المتهم ونجله، وعندما توجه لاستبيان الأمر، نشبت مشاده بين الضحية والمتهم، وأنهاها الأهالي وانصرف الأخير متوعدًا بالانتقام، وفي أثناء جلوس الضحية أمام ورشتها، تفاجأت بعودة المتهم مستقلًا دراجة نارية وتوقفه أمامها مشهرًا سلاحًا ناريًا، وأطلق عدة أعيرة نارية صوبها لتفارق الحياة.