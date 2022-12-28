«حماة الوطن»: ذوو الهمم وجدوا الرعاية والاهتمام منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

مشاعر صادقة جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم خلال النسخة الرابعة لفعاليات قادرون باختلاف المقامة حاليا للاستماع لأحلامهم وتكريم المتفوقين منهم في مختلف المجالات.

اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم

ومن جانبه، قال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك اهتماما ورعاية من القيادة السياسية بملف ذوي الهمم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، من خلال التشريعات والقوانين التي تخص ذوي الهمم، فضلا عن تحديد يوم للاحتفال بهم بحضور رئيس الجمهورية، وذلك تشجيعًا منه لهم.

وأضاف «العوضي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ذوي الهمم وجدوا الرعاية والاهتمام من جميع قيادات الدولة منذ بداية عهد الرئيس السيسي، بحضوره معهم دائما في الفعاليات المختلفة، وهو ما انعكس على حالتهم النفسية، وقدرتهم على الدمج في المجتمع، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

تكريم الرئيس لذوي الهمم

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن تكريم الرئيس السيسي لذوي الهمم والمتفوقين منهم، وتلقيهم أفضل الخدمات والرعاية في مختلف القطاعات وأجهزة الدولة جعلهم ينخرطون سريعًا في المجتمع، لافتا إلى أن كل هذا انعكس على طبيعة واختلاف تعامل باقي الناس مع ذوي الهمم، وتقديم جميع سبل المساعدة لهم.