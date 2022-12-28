حزب الجيل: اهتمام الرئيس بذوي الهمم ينطلق من شعور الأب

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن ذوي الهمم يلقون اهتماما غير مسبوق من الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأخذ الاهتمام بهم خطا تصاعديا منذ الاحتفال الأول الذي عقد برعاية الرئيس في 2019، ووجّه السيسي خلاله جميع الجهات المعنية بالدولة بوضع البرامج والخطط والإجراءات تنفيذية التي تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وأن تكون جهود تمكين الأبناء من ذوي الهمم، جزءً لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس السيسى إلى الحكومة ومؤسساتها المختلفة بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد ذوي الهمم من الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية لإعداد خطة شاملة للتعامل معهم ولتمكينهم ودمجهم في المجتمع، تعد من القرارات المؤثرة في حياة هؤلاء الأبناء.

«الجيل» يشيد بجهود الدولة تجاه ذوي الهمم

وتابع أن توجيه الرئيس بدمج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، يمكنها من تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية.

وشدد رئيس حزب الجيل، على أهمية قرار الرئيس السيسي في أغسطس الماضي بإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المجالات وتعزيز قدراتهم، وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة تنفيذا لقرار الرئيس تحت اسم «صندوق عطاء»، الذي يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم، ما يحقق لهم الازدهار ويتيح لهم العيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.

الشهابي: اهتمام الرئيس بذوي الهمم ينطلق من إحساس الأب

وأشار إلى أن منح الرئيس السيسي وعطاياه لهؤلاء الأبناء الذين يكافحون من أجل العيش والتكيف مع المجتمع بالرغم من إعاقتهم لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما امتد لتدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة معقولة ومناسبة.

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس بذوي الههم والاحتياجات الخاصة جاد وحقيقي وغير مصطنع، وينطلق من إحساس الرئيس الأبوي بهم، ورغبته الصادقة في مساعدتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع لدرجة أنه وضع تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في مقدمة أجندة العمل الوطني، وجعلها تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة؛ وذلك لتمكين الأبناء الشباب من ذوي القدرات الخاصة من رفع علم الوطن عاليا في شتى المحافل والمناسبات والبطولات.

وتقام الآن النسخة الرابعة لفعاليات قادرون باختلاف المقامة حاليا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم وتكريم المتفوقين والنماذج الإيجابية منهم.