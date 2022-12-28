المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب اتجاره في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم «م. م» عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

الاتجار في الحشيش المخدر وترويجه

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط المباحث، يقيد اتجار المتهم في الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عددًا من قطع الحشيش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.