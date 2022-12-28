الجفاف يحاصر الذرة في أكبر منتج عالمي.. ويدفع الأسعار إلى الصعود

أدى الجفاف المستمر في أجزاء من الولايات المتحدة إلى مشاكل لوجستية للذرة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكبر منتج عالمي للمحصول الاستراتيجي، وسط توقعات أن تمتد هذه الأسعار إلى 2023.

بحسب مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، سيلعب الطقس دورًا رئيسيًا في تحديد مسار الذرة الأمريكية في 2023-24، وذلك على الأقل حتى النصف الأول من العام المقبل، فإذا استمر الجفاف في الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تتأثر زراعة محصول الذرة الأمريكي 2023-24 (سبتمبر-أغسطس)، كما قال رئيس تحليل الحبوب والبذور الزيتية والمواد الأولية المتقدمة بيتر ماير.

منافسة شرسة مع البرازيل والأرجنتين

خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لصادرات الذرة لمحصول موسم 2022-23 الحالي، بمقدار 75 مليون بوشل من تقديراتها السابقة إلى 2.075 مليار بوشل، وهو الأدنى بعد موسم 2019-2020 - مستشهدة بالمنافسة الشرسة من المصدرين الآخرين، مثل البرازيل والأرجنتين.

بحسب المذكرة، سيكون طلب الصين على الذرة أيضًا محركًا رئيسيًا للذرة الأمريكية في عام 2023، فبعد الظهور أمريكا كأكبر مشترٍ للمحصول في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كان طلب الصين عليه محدودا في 2022.

الأنظار صوب فول الصويا

وفقًا لـ«ماير»، على الرغم من تفضيل زراعة الذرة في الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف بشأن استمرار الجفاف وأمراض المحاصيل قد تشجع المزارعين على النظر إلى فول الصويا.

تقول مذكرة «ستاندرد آند بورز»، أنه في عام 2022، شهدت أسواق تصدير الذرة تأثرًا كبيرًا من الصعوبات اللوجستية، التي من المتوقع أن تمتد حتى عام 2023.