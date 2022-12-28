السجن المشدد 7 سنوات لعامل بسبب اتجاره في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم «ر. ح. ع» عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لإحرازه سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

اتجار المتهم في المخدرات

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة المراغة، باتجار المتهم في الشابو المخدر وترويجه لعملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء، وجرى القبض على المتهم وبحوزته عددا من أكياس الشابو المخدر.

إحالة المتهم إلى المحكمة

وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عددًا من أكياس الشابو المخدر، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.