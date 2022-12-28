تفاصيل مقدم حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة».. يبدأ من 70 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتاحة كراسة شروط وتفاصيل حجز الطرح الجديد لشقق سكن مصر، دار مصر، وجنة، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من 15 يناير المقبل، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز أون لاين عبر الموقع الإلكتروني، حيث يشمل الطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مقدمات حجز شقق سكن مصر، دار مصر، جنة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

1- مشروع جنة:

- 10872 وحدة سكنية.

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 :161 م2.

- مدن «6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، ملوى الجديدة، المنصورة الجديدة».

- مقدم حجز 100 ألف جنيه.

2- مشروع دار مصر:

- 512 وحدة سكنية.

- بمساحات تتراوح بين 100م2: 150م2

- بمدن «15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة».

- مقدم حجز 80 ألف جنيه.

3- مشروع سكن مصر:

- 8660 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر.

- مساحات تتراوح بين 106 م2: 133م2.

- بمدن «أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، العلمين الجديدة».

- مقدم حجز 70 ألف جنيه.

4- مشروع الإسكان المتميز:

- 1791 وحدة سكنية.

- بمساحات تتراوح بين 90 م2: 109 م2.

- بمدن: «رشيد الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة».

- مقدم حجز 60 ألف جنيه.

5- مشروع قطامية جاردنز:

- 500 وحدة سكنية.

- بمساحات تتراوح بين 90 م2: 125 م2.

- بمدينة القاهرة الجديدة.

- مقدم حجز 100 ألف جنيه.