قناة القاهرة الإخبارية: واشنطن تريد الضغط على الصين لإبعادها عن روسيا

قال عمار وقاف، الكاتب والباحث السياسي المقيم في لندن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الضغط على الصين لكي تنفصل عن روسيا، وبالتالي تضعف الموقف الروسي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد دعم الصين لها بل إضعاف الموقف الصيني فقط.

هناك توتر داخل الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف «وقاف»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك توترا داخل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاقتصاديات في شرق أسيا خاصة الصين، وخوف من تأثير الصين على الشركات الأمريكية بداخلها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الشركات الأمريكية تقوم بالتصنيع داخل الصين.

سياسية اقتصادية ديمقراطية بين الصين وأمريكا بعهد أوباما

وأشار الكاتب والباحث السياسي، إلى أن السياسية الاقتصادية الديمقراطية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كانت في عهد الرئيس أوباما، وكان ذلك نوع من الاحتواء والتشارك مع الصين إذ تم توقيع اتفاقيات حول دول المحيط الهادئ.

وتابع، أن الرئيس الأمريكي ترامب عندما تولى الحكم طبق عقوبات اقتصادية على شركة «هواوي»، إلى جانب انسحابه من اتفاقيات دول المحيط الهادي التي كانت تضم الولايات المتحدة من جهة ودول شرق أسيا من جهة أخرى، لأنه كان يرى أن مجابهة الصين ضرورة.