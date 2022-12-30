شقيق المتهم بقتل ابنه بالخصوص: مدمن مخدرات واستغله في بيع أسطوانات الغاز

كشفت التحقيقات في واقعة قتل طفل على يد أبيه في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية، أن المتهم يتعاطى المخدرات، وأنه دائم التعدي على المجني عليه وكان يضربه كثيرا ويعذبه.

المتهم كان يستغل نجله المجني في بيع أسطوانات الغاز

وأفادت التحقيقات والتحريات التي أجرتها جهات التحقيق وأجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، أن المتهم متزوج مرتين ومنفصل، وكان يعيش مع طفله المجني عليه الذي يبلغ من العمر 6 سنوات لزواج طليقته من شخص آخر، ولدى المجني عليه شقيقان أكبر منه، لكنهما لا يعيشان معه بسب معاملة المتهم السيئة لهما، حيث كان المتهم يستغل الطفل المجني عليه للعمل معه في بيع أنابيب البوتاجاز.

وكانت جهات التحقيق بالخصوص قد قررت حبس المتهم، وصرحت بدفن جثة الطفل، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الوفاة وكذلك تحريات المباحث.

أقوال عم الطفل المجني عليه

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عم الطفل، والذي كشف أن المتهم كان يعذب المجني عليه ويهينه دائما، وأن المتهم فاقد للوعي والإدراك لفترات طويلة بسبب إدمان المخدرات.

وذكر أن المتهم تزوج مرتين رسميا، إضافة إلى زيجات أخرى غير رسمية، وكل زوجاته تركن العيش معه، وله ابنان لم يطيقا معاملته السئية وتعذيبه الدائم لهما.

وأضاف عم الطفل في التحقيقات، أنه يوم الواقعة ظل المتهم يضرب الطفل حتى لقي مصرعه، وأنه شاهده يحمله على ذراعيه، وعند سؤاله قال له المتهم إن الطفل يعاني من الإغماء، وأنه ذاهب للمستشفى فذهب معه، وهناك أخبرهما الأطباء بوفاة الطفل بسبب الضرب، وجرى تسليم المتهم للشرطة.

تفاصيل قتل أب لابنه بالخصوص ضربه حتى الموت

وكان بائع أنابيب قد ضرب ابنه حتى الموت في مدينة الخصوص، بسبب تسبب المجني عليه في ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من أهالي الخصوص، يفيد مقتل طفل يدعى «بدر»، 6 سنوات، على يد والده، بدائرة القسم، وتبين أن الأب تعدى على ابنه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرّحت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام.

وأوضح المحامي أحمد عبد الستار لـ«الوطن»، أن الجريمة وفق ما جاء في التحقيقات والمعلومات المتوافرة هي ضرب أفضى إلى موت، وتعريض حياة طفل للخطر، وعقوبتها السجن من 7 حتى 15 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالة إحالة المتهم للجنايات بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.