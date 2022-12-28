«التموين» تنتهي من صرف سلع شهر ديسمبر بنسبة 100% لحاملي البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهائها من صرف السلع والمقررات التموينية المستحقة لحاملي البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، مع الانتهاء من صرف سلع الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية المقرر لها صرف سلع بقيمة 100 جنيه شهريًا حتى 30 يونيه 2023.

نسبة صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر

وتلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد بوصول نسبة صرف السلع التموينية 100% في منافذ البقالين على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقالي تمويني على مستوى الجمهورية، فضلًا عن منافذ مشروع «جمعيتي» وفروع المجمعات الاستهلاكية.

مواعيد صرف التموين وفارق نقاط الخبز

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ السلع التموينية إلى منافذ البقالين استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر يناير المقبل، والذي يحل موعد صرف التموين فيه يوم الأحد المقبل 1 يناير 2023، ويستمر صرفه حتى نهاية الشهر، إذ تحد وزارة التموين مواعيد الصرف التموين يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً طوال أيام الشهر دون إجازة أو عطلات رسمية، فضلًا عن صرف فارق نقاط الخبز المتوافرة على البطاقة التموينية عن شهر ديسمبر بداية من الأحد المقبل، والتي يتمّ صرفها من السلع التموينية المتوافرة في المنفذ.