«تنفيذي الشرقية» يُناقش الخطة الاستثمارية للعام 2022-2023

دعا الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2022 / 2023، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة ، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة في الشرقية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد وائل عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق والمقدم محمد سالم وكيل إدارة المرور والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 تبلغ 687 مليون و721 ألف جنيه.

وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 44 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 36% والكهرباء 54 %، وتحسين البيئة 75 %، وتدعيم الوحدات المحلية 14%، الأمن والإطفاء والمرور 44 %، لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.