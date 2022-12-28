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محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالواحات والصف

كتب:

سلامة عامر
12:37 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
خلال تنفيذ اعمال رصف الطرق بالجيزة

خلال تنفيذ اعمال رصف الطرق بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل علي تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة .

تمهيد وتوسعة الطريق أمام محطة مياه التعمير بطول حوالي 800م ورفع كافة التعديات على الطريق العام

واشارت محافظة الجيزة في بيان الي ان المحافظ  اطلع علي نسب تنفيذ الخطه الاستثمارية للمشروعات المدرجه بمركز ومدينة الواحات البحريه حيث تم وضع طبقه السن في شارع احمد شاكر بعد الانتهاء من تمهيد وتوسعه الطريق لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالاضافه الى تمهيد وتوسعة الطريق أمام محطة مياه التعمير بطول حوالي 800م ورفع كافة التعديات على الطريق العام.

تنفيذ خطة الرصف بشوارع الجيش و جسر داوود

وتابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة الصف في البدء في تنفيذ خطة الرصف بشوارع الجيش و جسر داوود من ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي "2022-2023"  .

 تركيب الانترلوك لعدد من الشوارع والمتفرعات بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة

تابع محافظ الجيزة أعمال تركيب بالانترلوك لمتفرعات شارع أبو هميلة بمركز ومدينة العياط الي جانب ذلك أعمال تركيب الانترلوك لعدد من الشوارع والمتفرعات بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة في ضوء حرص المحافظة على تطوير الطرق وتحسين حركة السير للمواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

وشدد اللواء أحمد راشد علي مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعه الانتهاء منها .

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.