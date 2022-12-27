محافظ الغربية: مشروعات «حياة كريمة» بقرية نهطاي نموذج فريد

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها داخل 54 قرية و88 تابعا، بإجمالي تكلفة تخطت الـ4 مليارات جنيه.

وتفقد المحافظ مشروعات المبادرة بقرى «نهطاي، الغريب، سندبسط، وتفهنا العزب».

المحافظ يتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاي

وتابع المحافظ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية نهطاي، وعلى رأسها قرب انتهاء أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، ووجه بسرعة نهو الأعمال لتكتمل بعدها مشروعات قطاع التعليم، البالغ عددها 83 مشروعا.

كما تفقد «رحمي» محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي ونقطة الحماية المدنية، موضحا أن المحافظة قاربت على الانتهاء من المشروعات كافة بالقرية، والتي تعد نموذجا فريدا ضمن قرى المبادرة، ليس فقط على مستوى المحافظة، بل والجمهورية أيضا.

وخلال جولته تفقد الدكتور طارق رحمي محطة معالجة قرية الغريب، إلى جانب مشروعات قرية سندبسط، والأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، ومركز طب الأسرة ونقطة الشرطة، فضلا عن أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب.

مشروعات حياة كريمة بقرية تفهنا العزب

واختتمت الجولة بتفقد مشروعات قرية تفهنا العزب، وعلى رأسها أعمال إنشاء نقطة إطفاء تفهنا العزب والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 45%، والموقف النموذجي الذي قارب على الانتهاء بنسبة 85%، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والذي بلغت نسبة إنجازه 100%.

كما تابع «رحمي» سير العمل بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 76%، واختتم الجولة في القرية بتفقد أعمال إحلال وتجديد الملعب السباعي.