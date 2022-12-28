5 بنوك ترفع أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار «المركزي»

اتجهت البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إلى رفع أسعار الفائدة 3% على المنتجات البنكية التي تقدمها للمواطنين، بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

قرار البنك المركزي المصري الأخير

أصدر البنك المركزي المصري قراره الأخير، برفع أسعار الفائدة 3% لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير

من بين المنتجات البنكية التي قررت البنوك المصرية رفع الفائدة عليها، الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، دون قيام البنوك بطرح شهادات جديدة للعائد الثابت حتى اليوم.

سعر الفائدة على هذه الشهادات ذات العائد المتغير

ويرتبط سعر الفائدة على هذه الشهادات ذات العائد المتغير، بسعر الإيداع في البنك المركزي المصري، لتتغير الفائدة على هذا النوع من الشهادات بالارتفاع أو الانخفاض، كلما قام البنك المركزي بتحريك في أسعار الفائدة.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير، في أبرز البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير رفع الفائدة 3%.

الشهادات البلاتينية من البنك الأهلي

رفع البنك الأهلي أسعار الفائدة السنوية على الشهادة البلاتينية بأنواعها الثلاثية ذات العائد المتغير لتصبح 16.5%، ودورية صرف العائد كل 3 شهور.

الشهادات الثلاثية من بنك القاهرة

زاد سعر العائد السنوي على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير من بنك القاهرة لتصبح 16% يصرف بشكل ربع سنوي.

الشهادات الثلاثية من بنك مصر

أيضًا يأتي بنك مصر من بين البنوك التي قررت رفع سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير، لترتفع الفائدة على شهادة القمة الثلاثية إلى 16.5%، ودورية صرف العائد ربع سنوي.

شهادة ألكس برايم جولد الثلاثية من بنك الأسكندرية

قرر بنك الإسكندرية رفع سعر الفائدة السنوي على شهادة ألكس برايم جولد الثلاثية إلى 15% سنويا يصرف شهريا، و15.25% يصرف العائد ربع سنوي.

الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان

سجل سعر العائد السنوي على شهادة الادخار الثلاثية من بنك التعمير والإسكان 13.75% بدورية صرف عائد شهري، و14% عائد ربع سنوي، و14.25% عائد نصف سنوي.