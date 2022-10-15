تعرف على شهادات الادخار الدولارية فى 3 بنوك.. الأهلي والقاهرة وCIB

كشفت مصادر مصرفية عن قيام 4 بنوك في مصر برفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في ظل ارتفاع التضخم عالميًا، والبحث عن مصادر دولارية جديدة يستفيد منها القطاع المصرفي، بالاضافة إلى منح العملاء عوائد جيدة على مدخراتهم الدولارية، وبحسب المصادر، فإن البنك التجاري الدولي أعلن عن عائد جيد على يصل إلى 5.25%، ووصل العائد فى بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لنحو 5.30% سنويا.

شهادات إدخار دولارية من بنك CIB

وتابعت المصادر، أن البنك التجاري الدولي CIB، يمنح عملائه شهادة آجال 3 سنوات، بسعر عائد سنوي يصل إلى 5.25% يصرف شهريا، فيما يطرح البنك خيارًا آخر لشهادة الادخار الخماسية بسعر فائدة يصل إلى 5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، والشهادة السباعية بعائد يصل إلى 4% ويصرف شهريا، إذ يبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من هذه الشهادات من ألف دولار.

شهادات إدخار دولارية من بنك القاهرة

وقالت المصادر أن بنك القاهرة طرح شهادات إدخار دولارية تحت مسمى البريمو لمدة 3 سنوات، بعائد 5.30% سنوياً، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.20% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5.15% لدورية صرف العائد الشهرية، أما شهادة البريمو ذات آجل خمسة سنوات بفائدة 5.15% سنويا، و5.10% نصف السنوية، و5.05% ربع السنوية، و5% سنويا دورية صرف العائد الشهرية، موضحا أن هناك شهادة البريمو آجال 7 سنوات بفائدة 5.05% سنوية، و5% نصف سنوية، و4.95% ربع سنوية، و4.90% سنويا بدورية صرف شهرية، ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

شهادة إدخار البنك الأهلي الدولارية

ووفقا لما أعلنته المصادر فإن البنك الأهلي المصري، يوفر لعملائه الشهادة الذهبية ذات الأجل 3 سنوات بعائد 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي و5.15% شهرياً، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للشراء من أول 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها، أما شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات فيكون العائد منها 5.15% سنويا و5.10% نصف السنوية، و5.05% ربع السنوية، و5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.