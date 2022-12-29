مخرج فيلم «Glass Onion» منزعج من اسمه.. تعرف على السبب

كشف الكاتب والمخرج ريان جونسون، عن عدم رضائه عن عنوان الجزء الثاني من فيلمه «Knives Out»، الذي تعرضه منصة «نتفليكس» حاليا بعنوان «Glass Onion: A Knives Out Mystery»؛ إذ كان يرغب في أن يكون اسم الفيلم «Glass Onion» فقط، وأعرب عن إحباطه من الاضطرار إلى إضافة «A Knives Out Mystery» إلى عنوان الفيلم لأغراض التسويق.

وقال ريان جونسون، في حواره مع لقاء مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، إنه كان يرغب في أن تكون الأفلام منفصلة بذاتها وليست متصلة، موضحا: «والتداخل الوحيد بين الجزء الأول في عام 2019 وتكملة عام 2022 هو شخصية المحقق بينوا بلان، التي يقدمها دانييل كريج، وبصراحة أنا منزعج من وجود اسم (A Knives Out Mystery) كنت أرغب في أن يكون (Glass Onion) فقط».

وتابع: «أريد أن يعرف كل من أحب الفيلم الأول أن هذا هو الجزء الثاني من السلسلة، لكن الجاذبية الكاملة بالنسبة لي أن يتعامل الجمهور مع الفيلم على أنه عمل جديد تماما»، مؤكدا أنه يحب النهايات لدرجة أنه لا يريد أن يستمر اسم «Knives Out» بعد نهاية النسخة الأصلية لعام 2019 ، والتي حصل عنها ترشيحًا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل سيناريو أصلي.

ريال جونسون ودانيال كريج يستعدان لجزء ثالث من «Knives Out»

وتعاقد كل من ريال جونسون ودانيال كريج بالفعل على تقديم فيلم ثالث ضمن سلسلة «Knives Out» لعرضه على «نتفليكس»، وكشف «جونسون» أنه لن يضع حدًا أقصى لعدد أفلام «Knives Out» التي يمكنه إنتاجها طالما أن كل فيلم في السلسلة له قصة مستقلة، قائلا: «يمكن أن يكون الأمر أشبه بما فعلته أجاثا كريستي، فالتجربة ليست لوكيشن تصوير مختلف وفريق ممثلين جديد، ولكن تجربة شيء مثير فسأستمر في القيام بذلك طالما أنا ودانيال كريج نقضي وقتا ممتعا».

35 مليون مشاهد لـ«Glass Onion» خلال 3 أيام

وحقق الفيلم نسب مشاهدات مرتفعة خلال 3 أيام من عرضه على منصة نتفليكس؛ إذ وصلت لـ82 مليون ساعة مشاهدة في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، بواقع 35 مليون مشاهد، ما جعله في المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى مشاهدة على «نتفليكس».