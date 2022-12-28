أحمد السقا ينتهي من بروفات «سيدتي الجميلة» قبل عرضها الجمعة والسبت

انتهى أحمد السقا، من بروفات مسرحيته الجديدة «سيدتي الجميلة»، وذلك تمهيدًا لعرضها لمدة ليلتين، بعد غد الجمعة، والسبت، ليلة رأس السنة، على مسرح كايرو شو موفنبيك 6 أكتوبر، وذلك بعدما حقق العمل نجاحا كبيرا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورفعت العروض شعار كامل العدد.

ويعيد أحمد السقا مسرحية «سيدتى الجميلة» على خشبة المسرح مجددا بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969، بطولة الثنائي فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، وهي إحدى روائع الكاتب المسرحي برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس.

صُناع مسرحية سيدتي الجميلة

«سيدتى الجميلة» مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وقدمت في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام.

وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

ويعود أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 19 عام، وتحديدا من تقديمه مسرحية «كده أوكيه»، تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري، وشارك في بطولتها منى زكي هاني رمزي، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبد العزيز، وجرى عرض المسرحية لأكثر من 5 سنوات.

وينتظر السقا، عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.