بنك الإسكان والتعمير يمول إنشاء 6 عيادات طبية بقرى حياة كريمة

وقع بنك التعمير والإسكان ومؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية، بروتوكول تعاون مشترك لاستكمال مساهمات البنك في دعم المؤسسة وإنشاء 6 عيادات طبية لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم خدمة جديدة لهم عن طريق استخدام تكنولوجيا التواصل عن بُعد بقرى حياة كريمة.

ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للقرى الريفية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ليصل بذلك إجمالي مساهمات البنك لمؤسسة إبراهيم بدران إلى أكثر من 7 ملايين جنيه.

رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة

تأتي هذه الخطوة تأكيداً لإيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

قام بتوقيع البروتوكول كل من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعلا اسماعيل رئيس مجلس امناء مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية.

وقال حسن غانم، إن التمويل لسد الفجوة بين الرعاية الصحية اللائقة والفئات المهمشة عن طريق التوسع والتنوع في توفير الخدمات الطبية سواء من خلال قوافل وعيادات طبية متنقلة أو ثابتة، وذلك من أجل توفير الرعاية الصحية بجودة عالية لمن لا يستطيعون تحمل تكلفتها أو الوصول إليها في جميع محافظات مصر.

مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة

كما أكد غانم أن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماً كبيراً للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث إن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.