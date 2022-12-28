قطار يصطدم بسيارة ربع نقل في البحيرة «صور»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة في الجسم جرّاء وقوع حادث اصطدام قطار خط «رشيد - الإسكندرية» بسيارة ربع نقل أمام قرية الحلواني مركز إدكو، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى الستشفى العام وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تصادم سيارة نقل مع قطار في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وقطار «رشيد - الإسكندرية» أمام قرية الحلواني التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين وحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء عبور السيارة بشكل مخالف من على القضبان دون وجود مزلقان صدمها القطار، ما أسفر عن مصرع «محمد حسن مسعد أحمد زيتون»، مقيم في شارع المحمدي مركز إدكو وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد حسن مسعد أحمد زيتون، مقيم شارع المحمدي مركز إدكو، وجرى الدفع بسيارتين من الحماية المدنية وسيارتي إسعاف ولودر من الوحدة المحلية.

وتحرك القطار وفتح الطريق عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.