وظائف جديدة في «أزهر القليوبية».. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، ممثلة في إدارة التنسيق فتح باب التقدم لوظيفة قائم بعمل موجه مادة ندبا مؤقتا تسييرًا للأعمال، وإعادة الإعلان عن وظيفة شيخ معهد بعدد من المعاهد الأزهرية بنطاق الإدارات التعليمية حتى نهاية الشهر الجاري.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظائف الجديدة بالإدارة المركزية للازهر الشريف بالقليوبية لوظيفة موجه وشيخ معهد بعدد من التخصصات والمعاهد على مستوى المحافظة والأوراق والشروط المطلوبة.

مواعيد غلق باب التقدم لوظائف الازهر بالقليوبية

وأوضح بيان الإدارة المركزية للازهر بالقليوبية، أنه جرى فتح باب التقدم لوظيفة موجه مادة بعدد من التخصصات، وإعادة الإعلان عن وظيفة شيخ معهد بعدد من المعاهد بالإدارات التعليمية حتى السبت المقبل، وفق الشروط والأوراق المعلنة.

التخصصات والشروط والاوراق للتقدم لوظائف أزهر القليوبية

وأشار البيان إلى أن التخصصات المطلوبة في وظيفة موجه مادة ندبا، هي:

- موجه لغة عربية بإدارة بنها التعليمية.

- موجه رياضيات بإدارة كفرشكر التعليمية.

- موجه لغة عربية بإدارة شبين القناطر.

- موجه دراسات اجتماعية بإدارة شبين القناطر.

- موجه علوم شرعية بإدارة شبين القناطر.

وظيفة شيخ معهد

ولفت بين الإدارة إلى أنه جرى إعادة الإعلان عن وظيفة شيخ معهد بعدد من المعاهد الأزهرية، والتي سبق الإعلان عنها ولم تستوف الشروط، وهي معاهد:

أجهور الكبرى الإعدادي الثانوي بنين – طوخ.

سنهرة الإعدادي بنين – طوخ.

عرب جهينة الإعدادي الثانوي بنين – شبين القناطر.

فتيات كفر شبين الإعدادي الثانوي – شبين القناطر.

المنايل الابتدائي – الخانكة.

رمادة الابتدائي – قليوب التعليمية.

فتيات البرادعة الإعدادي الثانوي - القناطر الخيرية.

كفر الشرفا الغربي الأبتدائي – القناطر الخيرية.

وحددت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية الشروط اللازمة للتقديم للوظائف الشاغرة المشار إليها كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.

- أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل.

- أن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها.

- أن لا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على رأس العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء قضاء مدة بينية قدرها 5 سنوات في الوظيفة الأدنى.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية، بالنسبة لوظيفة شيخ معهد.

الأوراق المطلوبة

وشدد بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، على أنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط، ولن تقبل التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، محددا الاوراق المطلوبة للتقدم كالتالي:

- طلب مستوفي البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

ونوه البيان إلى أنه على جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة، وإبلاغ المعاهد التابعة لها، وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد، بحيث يمكن للجميع الإطلاع عليه، والتنسيق ليس مسءولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاة.