فبراير المقبل.. الحكم على المتهم بقتل عمه وإشعال النيران في جثته بالزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بتأجيل محاكمة شاب متهم بقتل عمه وإشعال النيران في الجثة لجلسة 1 فبراير للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

بلاغ بمقتل مواطن على يد ابن شقيقه

تعود أحداث القضية رقم 406 لسنة 2020، جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 23 لسنة 2022، حيث قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية إحالة «أيمن محمد ف أ م ال»، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة لأنه في يوم 25 مارس 2021، قتل عمدا عمه «ربيع.أ.م ا» مع سبق الإصرار.

عامل يضرم النيران في جثمان عمه

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم أسلحة بيضاء، وانتظر الفرصة لتنفيذ جريمته، وحال توجه المجني عليه إلى مسكن المتهم، وبمجرد دلوفه طعنه باستخدام سكين، وضربه بأدوات أخرى حتى سقط أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبين أن المتهم أضرم النيران بجثمان المجني عليه.

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.