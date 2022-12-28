الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. والصغرى في أسيوط 7 درجات

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات، حيث أشار بيان هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار على بعض الأماكن تتراوح نسبتها من 30 إلى 40%، مع تكون الشبورة المائية صباحا وغيوم جزئية على مدار اليوم، مع طقس بارد وسط تحذيرات بارتداء الملابس الثقيلة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أوضح البيان أن محافظة مطروح، ومناطق الحمام، العلمين، السلوم، تتعرض إلى سقوط أمطار بنسبة 40%، وطقس مائل للبرودة ليلا ونهارا غائم جزئيا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، يكون باردا في الصباح الباكر لطيفا نهاراً مع غيوم جزئية وشبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار غدا الخميس

وجاء طقس محافظات «القاهرة، القليوبية، الجيزة، الغربية، الشرقية، المنوفية»، مائلا إلى البرودة ليلا معتدلا نهارا وسط تكون الشبورة والغيوم على مدار اليوم.

وجاء طقس محافظتى بورسعيد والسويس شديد البرودة في الصباح الباكر والليل مع تكون الشبورة المائية وغيوم جزئية، فيما يشهد أيضا طقس محافظات الصعيد وهى «قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، الفيوم، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد»، شديد البرودة في الصباح بارد ليلا معتدل الحرارة نهاراً.

درجات الحرارة في المحافظات غدا الخميس

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الخميس، سجلت درجة الحرارة العظمى في كاترين نحو 14 درجة، والصغرى 4 درجات، وتشهد محافظات الصعيد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لاسيما الصغرى، حيث سجلت سوهاج 8 درجات للصغرى، وأسيوط 7 درجات.