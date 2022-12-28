زيلينسكي: حررنا 1456 أسيرًا أوكرانيًا منذ بدء العملية العسكرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من تحرير 1456 أسيرًا أوكرانيًا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير من العام الجاري، وذلك وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية

وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل أسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر، وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

وشنّت روسيا منذ 24 فبراير الماضي، عملية خاصة في أوكرانيا بدعوى تحرير إقليم الدونباس الانفصالي، إلا أنها تطورت بضمها 4 مناطق أوكرانيا في الشرق والجنوب إلى الكيان الروسي وسط تنديدات أممية وغربية، تبعتها حزم متتالية من العقوبات الاقتصادية.