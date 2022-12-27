أوكرانيا تتوقع نشر أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي في غضون 6 أشهر تقريبًا

توقع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن يتم نشر أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي في أوكرانيا في غضون ستة أشهر تقريبًا بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأنباء الأوكرانية.

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية، إنه راضٍ تمامًا عن نتائج زيارة رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

الرئيس الأوكراني: نقص الطاقة الكهربائية مستمر

من جانبه، أشار زيلينسكي، إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 9 ملايين شخص، مساء أمس الاثنين، مضيفا في خطابه بـ«تليجرام»، إن نقص الطاقة الكهربائية مستمر.

وأضاف زيلينسكي، أن مدة وعدد الانقطاعات تتراجعان، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن أوكرانيا تحاول جر «واشنطن» ودول حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى صراع مباشر مع «موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتساءل السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف، عن مدى صدق توبة «دول المحور» الخاسرة لـ«الحرب العالمية الثانية» بينها ألمانيا واليابان بشأن جرائمها خلال الحرب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي تعليقا على تصويت أحفاد «دول المحور» الخاسرة لـ«الحرب العالمية الثانية» بينها ألمانيا واليابان، ضد قرار «موسكو» في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن محاربة تمجيد النازية.

وأشار ستيبانوف، إلى أن مثل «السلوك التجديفي» يسيء إلى ذكرى ضحايا «النازية الألمانية» ونزعة «طوكيو» العسكرية.

من جانبه، قال نائب رئيس التعاون الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية دميتري ريابخين، إنه رغم تعليق حلف شمال الأطلسي «الناتو» التعاون من جانب واحد مع بلاده، إلا أن «مينسك» لا نزال منفتحين للحوار مع التكتل العسكري.