طفل ينهي حياة شقيقه في منشأة القناطر.. «كانوا بيلعبوا مع بعض»

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه على يد شقيقه الأكبر 5 سنوات في منطقة منشأة القناطر بالجيزة بسبب اللعب سوياً، واستدعت أجهزة الأمن جد الطفل وشقيقه واستمعت إلى أقوالهما بشأن الواقعة.

بلاغ بوفاة طفل في منشأة القناطر

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغاً من العقيد تامر صالح مفتش المباحث، والمقدم محمد الجوهري رئيس المباحث يُفيد بوصول الطفل «ي.أ» يبلغ من العمر 3 سنوات إلى مستشفى مبارك المركزي متوفياً وبه إصابات خنق حول منطقة الرقبة وآثار «عض» بالذراعين.

تفاصيل الواقعة

بمقابلة جده البالغ من العمر 51 عاماً ويعمل فلاحاً، وبسؤاله قرر أن الطفل المتوفى وشقيقه يسكنان معه وهو من يرعاهما بسبب خلافات سابقة بين والدي الطفلين، وهما نجله وزوجته.

وأكد الجد أنه كان خارج المنزل وعندما وصل أخبره شقيق الطفل الأكبر صاحب الـ 5 سنوات، أن شقيقه الأصغر مستغرق في النوم وفي حالة تبول لا إرادي، وعندما توجه الجد إلى الغرفة تفاجأ بإصابات في الطفل وعدم استجابته له.

نقل الطفل إلى المستشفى

وعلى الفور نقل الجد الطفل إلى المستشفى، وهناك تبين وفاة الطفل، وأضاف الجد أن الطفلين مفرطا الحركة ودائما اللهو العنيف، وكان آخرها من يومين عندما تعدى الطفل الأصغر على الأكبر بعصا على وجهه وإصابته بكدمة أسفل العين، وأنه نهرهما في وقتها وفصل بينهما وحذرهما من تكرار مثل تلك الأفعال مجددا.

وبمناقشة الطفل الأكبر شقيق المتوفى في حضور جده، أكد أنه أثناء نوم شقيقه اعتلى ظهره وقام بعقر ذراعيه، ثم استخدم حافة التيشرت وجذبه منها ضغطاً على عنقه، وظن أنه نائم ولا يريد اللعب معه.