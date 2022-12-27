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العثور على جثة طالبة صدمها قطار في الجيزة

كتب:

 جيهان عبد العزيز
01:36 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
تعبيرية - جثة

تعبيرية - جثة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث في أوسيم بمحافظة الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثة فتاة على مزلقان «غير شرعي»، بمنطقة القنطرة البيضة، بشتيل، دائرة المركز.

العثور على جثة طالبة

بالانتقال والفحص عُثر على جانب المزلقان على جثة «كريمة محمد» 20 سنة طالبة بكلية التمريض ومقيمة ترعة الزمر بشتيل، بجوار المزلقان بها نزيف شديد، وعثر بجوارها على «توكتوك» به تلفيات عبارة عن تهشم الجانب الأيمن والسقف، تم التحفظ عليه وتبين أنه ملك «محمود سعد»، 49 سنة.

وجرى ضبط صاحب الـ«توك توك»، وبسؤاله قرر أن نجله سعد 19 سنة كان يقوده عند وقوع الحادث وفر هاربا خشية المساءلة القانونية، وجرى استدعائه.

 بسؤال والدة المتوفاة، وشاهد عيان تصادف مروره وقت الحادث، قررا بأنه أثناء مرور جرار ونش قادم من إمبابة إلى أوسيم اصطدم بالفتاة وبجوارها التوكتوك المعثور عليه حال عبورهما من معبر غير شرعي محدثًا الإصابات والتلفيات.

ولم تتهم والدة المتوفية احد بالتسبب فى وفاة كريمته،  وتبين أن قائد القطار مرتكب الحادث يدعى سيد عبد الرؤف حال ارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم  جيهان عبد العزيز