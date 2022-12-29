شروط ومستندات إدارة وتشغيل المجازر الحكومية في محافظة المنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن تلقي طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر الحكومية، لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، في إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية.

الشروط المطلوبة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أن الشروط والمستندات المطلوبة للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية، فى ضوء حرص الدولة على تعظيم أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ذات الصلة، هي:

1/دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة.

2/ شرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التى تتخذها الشركة في إدارة المجازر.

3/سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة.

4/المستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة: السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي، الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع.

5/موقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة.

6/مدى خبرة وتأهيل فريق العمل متضمناً السيرة الذاتية، أو أی معلومات أخرى تود الشركة تقديمها، لقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.

المستندات المطلوبة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية

وأضاف بيان محافظة المنيا، أنه لا بد من مراعاة عدة أمور حين التقدم بالمستندات لقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية طبيعة الأعمال الآتية:

1/التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمالة والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة.

2/ النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات.

3/أعمال الصيانة الدورية «اليومية - الشهرية - السنوية»، والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر، وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل.

4/توريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وفى الأوقات المحددة.

5/توفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر محل هذا العقد.