جامعة المنيا تنظم ندوة لتوعية الطلاب بضرورة المشاركة في مواجهة الأمية

واصلت جامعة المنيا تقديم ندواتها لتوعية الطلاب في شتى كليات الجامعة الـ20، برعاية من الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، ونظمت كلية التربية الفنية ندوة بعنوان «استدامة بلا أمية»؛ لتوعية طلاب الكلية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور هاني عبدالمقصود منسق عام محو الأمية بالجامعة، والدكتورة هالة محمد خليل منسق محو الأمية بالكلية، وعدد كبير من طلاب الكلية.

أهمية مشروع محو الأمية وتعليم الكبار

وتضمنت الندوة عددًا من المحاور التي أوضحت أهمية مشروع محو الأمية وتعليم الكبار للطلاب المعنيين بالمشروع، وأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإحصائيات الرسمية التي أشارت إلى أن قضية الأمية في مصر واجب على الجميع التكاتف لمواجهتها، وخاصة الشباب الجامعي، كواجب وطني تنادي به جميع الأديان السماوية، ويعود بالنفع على المواطن والمجتمع بشكل عام.

خطوات التسجيل في مشروع محو الأمية

وخلال الندوة تم تقديم عرض توضيحي حول خطوات التسجيل في مشروع محو الأمية، إلى جانب عرض فيديو توضيحي عن أنشطة الكلية في مجال محو الأمية خلال أنشطة جامعة المنيا داخل الحرم الجامعي وخارجه وبالقوافل التنموية المتكاملة، واختتم الحفل بعدد من التكريمات لأعضاء وحدة محو الأمية بالكلية ومنسقي الفرق وكل من ساهم في إنجاح المشروع من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين المحققين لأعلى أعداد تم محو أميتهم بالمشروع.