إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة، واشتباه كسور، جراء تعرضهم لحادث تصادم مروّع وقع بين دراجتين ناريتين على أحد الطرق الفرعية بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الجنونية، واختلال عجلتي القيادة في يد السائقين، حيث اصطدما معًا بالمقابلة.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق «قرية السريرة- مدينة إطسا»، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش المباحث، والرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز إلى مكان حادث تصادم دراجتين ناريتين على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

السرعة الزائدة السبب

وتبينّ أنّ أحد سائقي الدراجة النارية كان يقود بسرعة جنونية، وفوجئ بالدراجة الثانية أمامه، وفشل في الابتعاد عنها فاصطدم بها، وسقط مستقلي الدراجتين أرضًا.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال والطوارئ، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.