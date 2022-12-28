إصابة سائقين في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل على الطريق الصحراوي بقنا

‏أصيب سائقين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل على الطريق الصحراوي في قنا، وجرى نقلهما إلى مستشفى في قنا لتلقى العلاج.

حادث قنا اليوم

وتلقى مرفق الإسعاف، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل «تريلا»، أمام طريق ملفات أسوان، على الطريق الصحراوي في قنا، ما أسفر عن إصابة سائقين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل السائقين المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

إصابة 5 أشخاص في حادث آخر في قنا

وكانت محافظة قنا، شهدت اليوم حادث انقلاب سيارة تابعة لجهة حكومية أسفرت عن إصابة 5 أشخاص موظفين .

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، وتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأعلنت مستشفى قنا العام، اليوم درجة الاستعداد القصوى، في أول أيام الطوارئ بقسم الاستقبال، لإسعاف المصابين في الحادثين.

وقال الدكتور محمد الديب ، مدير مستشفى قنا العام، إن حالات المصابين الذين قدموا للمستشفى مستقرة، مؤكدا تقديم العلاج اللازم لهم.