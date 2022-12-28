رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: 9 توصيات خرجت من حفل «قادرون باختلاف»

قالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف» هذا العام، حملت الكثير من التوصيات، مشيرة إلى أن الحفل كل عام يغير تاريخ قادرون باختلاف، مؤكدة أنها فخورة بكونها جزء من هذا الحدث الضخم التاريخي.

وأضافت رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية في تصريح لـ«الوطن» أن النسخة الرابعة من قادرون باختلاف خرجت بـ9 توصيات، كعادة الحفل من كل عام، موضحة أن التوصيات تدخل حيز التنفيذ مباشرة، إذ أوصى الرئيس في ختام الحفل اليوم بتكليف وزارة الصحة بإتاحة الخدمات لقادرون باختلاف بالهيئات العلاجية كافة، وتكليف وزارة النقل بتضمين الطرق ومحطات المترو بمتطلباتهم، ووزارة القوى العاملة بإعداد برامج لتشغيل الشباب من ذوي الهمم، وإطلاق مبادرة «رفقاء قادرون باختلاف» بجميع المدارس ومراكز الشباب والجامعات.

وتابعت: «كما تضمنت مخرجات الحفل تكليف عن تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة استخراج عضويات لذوي الهمم بمراكز الشباب، وتكثيف دعم البطولة الرياضية واكتشاف المبدعين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تكليف وزارة الإسكان بتحديد نسبة لقادرون باختلاف ضمن الأولويات بالمشروعات المتاحة.

وأشادت «مبدى» بسرعة استجابة وزارة الشباب والرياضة لتوصيات الحفل اليوم، وبقرار الرئيس بتوفير مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم، خلال احتفال اليوم.

أهم إنجازات الحفل

وأوضحت رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية أن التوعية بأهمية قادرون باختلاف والإيمان بقوتهم من أهم إنجازات الاحتفال، فضلا عن تغير نظرة المجتمع لهم، باعتبارهم جزء منه قائلة: «أهم حاجة إن المجتمع أصبح يعترف بقادرون باختلاف وكل مرة بعد الحفل بحس إني ماسكة السماء بايدي، من كتر الفرحة اللي بشوفها على وشهم».

وأكدت أنه من دون دعم الرئيس لم يخرج الحفل بهذا الشكل المبهر، إذ أصبح هناك اهتمام بالقادرون باختلاف وبقدراتهم وأصبح هناك رعاية بهم، موجة الشكرإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوده وحضوره كل عام من أجل الاحتفالية، فحضوره يمثل دعما وسندا حيث أصبح قادرون باختلاف ينتظرون هذا اليوم ويعلمون أنه يوم خاص بهم.