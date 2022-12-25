البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس في الكريسماس

قدّم البابا تواضروس الثاني التهنئة لطائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

كان البابا تواضروس الثاني قد زار مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، وكان في استقباله البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية، وسفير اليونان وبعض المطارنة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد.

ورحب البطريرك بالبابا والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لزيارة قداسته وتهنئته بمناسبة الكريسماس.

تكون الوفد المرافق للبابا من الآباء الأساقفة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية في القاهرة.

كما شارك في الحضور الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.