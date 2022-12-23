دير الأنبا بضابا بنجع حمادي يستقبل مقدمي العزاء في الأنبا كيرلس (صور)

استقبل دير الأنبا بضابا في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، مسؤولي المحافظة لتقديم واجب العزاء للكنيسة بنجع حمادي في وفاة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 74 عامًا.

عزاء الأنبا كيرلس

وقدم الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واجب العزاء في وفاة نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب خالد خلف الله والنائب فتحي قندیل، عضوا مجلس النواب، وعبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

وكان في استقبالهم في دير الأنبا بضابا بنجع حمادي نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الأساقفة ورجال الدين المسيحي.

وأعرب نائب محافظ قنا ومرافقوه عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، ولجميع شعب الكنيسة الأرثوذكسية.

الأنبا كيرلس.. قامة وطنية عظيمة

وقال نائب محافظ قنا إن نيافة الأنبا كيرلس كان قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة، وعاش عمره في خدمة أبناء وطنه، حيث كان يُعد مثالاً يُحتذى به لرجل الدين المسيحي الذي يمتاز بالود والمحبة.